Benefiz-Konzert für Ukraine in Aichach ist abgesagt

Wegen der schlechten Wetterlage sagt die Stadt Aichach das Benefiz-Konzert zugunsten der Ukraine-Hilfe am Freitagabend ab.

Abgesagt ist das Benefiz-Konzert zugunsten der Ukraine Hilfe am Freitag, 6. Mai, in Aichach. Das hat die Stadt Aichach am Freitagvormittag mitgeteilt. Der Grund ist die schlechte Wetterlage.

Ab 17 Uhr sollten der Projektchor der Wittelsbacher Realschule Aichach unter der Leitung von Constanze Rauch sowie ein gemischter Chor und Vokalensemble des Deutschherren-Gymnasiums unter der Leitung von Arnold Fritscher auf der Bühne stehen. Auch Peter Maklar und Kurt Schwarzbauer wollten auftreten, ebenso Michael Zott, Aichacher Stadtrat und Tierarzt, der in musikalischen Kreisen als Zottore vor allem auch durch seine Interpretationen von Bob-Dylan-Songs bekannt ist, und die dreiköpfige Band Kalaska aus Obergriesbach.

Neuer Termin wird bekannt gegeben

Ein neuer Termin ist laut Stadtverwaltung geplant und wird bekannt gegeben, sobald dieser feststeht. (bac)