Benefizkonzert: Aichacher sammeln für den Wiederaufbau in der Ukraine

Musiker und Schulchöre singen für den Wiederaufbau eines Kulturhauses, eines Kindergartens und Spielplatzes in einem vom Krieg zerstörten Ort nördlich von Kiew.

Die schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine reißen nicht ab. Aber auch die Bemühungen der Bevölkerung hierzulande, um mit Hilfsgütern und Spendenaktionen die Situation dort zu lindern, halten unvermindert an. In Aichach haben sich nun Hilfswillige zusammengeschlossen und gemeinsam ein Ukraine-Benefizkonzert organisiert, das am kommenden Freitag, 6. Mai, um 17 Uhr am Stadtplatz in Aichach stattfindet. Das teilt die Stadt Aichach mit.

Zahlreiche Musiker und zwei Schulchöre sind beim Benefizkonzert dabei

"Wir wollen mit unseren Mitteln dazu beitragen, die humanitäre Katastrophe, in der sich die ukrainische Bevölkerung befindet, zu lindern. So weit uns das möglich ist", sagt Jörg Weber, einer der Initiatoren des Benefizkonzerts und selbst studierter Jazz-Musiker, der regional und überregional als Musiker in unterschiedlichen Genres tätig ist. Ihn habe die Situation dort sehr ergriffen, worauf er kurzerhand sein Netzwerk in der Aichacher und Schrobenhausener Musikszene akquiriert und zu einem Benefizkonzert aufgerufen hat. Schnell meldeten sich zahlreiche namhafte Musiker und Bands bei ihm, um gagenfrei für den guten Zweck zu sammeln.

Dieses Bild ist Anfang April in Hostomel in der Nähe des Antonov International Airports am Stadtrand von Kiew entstanden. Dort sollen die Spendengelder beim Wiederaufbau helfen. Foto: Felipe Dana, dpa

Mit dabei sind auch zwei Schulchöre: der Projektchor der Wittelsbacher Realschule Aichach unter der Leitung von Constanze Rauch sowie ein Gemischter Chor und Vokalensemble des Deutschherren-Gymnasiums unter der Leitung von Arnold Fritscher. Auch Peter Maklar und Kurt Schwarzbauer haben sich kurzerhand entschlossen, bei dem Benefizkonzert aufzutreten. Ebenso wie Michael Zott, der in musikalischen Kreisen als "Zottore" vor allem auch durch seine Interpretationen von Bob-Dylan-Songs bekannt ist.

Abschließen wird das Konzert die dreiköpfige Band Kalaska aus Obergriesbach, die ihren Slogan "a home for everyone" mit Beginn der Flüchtlingsströme aus der Ukraine tatkräftig Realität werden ließ. So haben die drei Musiker durch tagelange handwerkliche Arbeit ihre Bandräumlichkeiten in Obergriesbach zu einer Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Dort kommen seit Beginn des Krieges Geflüchtete unter - bis zum heutigen Tag an die 30 Menschen. Kalaska hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, ihre Erfahrungen an Interessierte weiterzugeben, die selbst Geflüchtete aufnehmen möchten. Ratsuchende können sich deshalb dazu am Freitagabend beim Benefizkonzert auch an einem Infostand informieren.

Spenden aus Aichach sind für Kultur und Kinder in Hostomel in der Ukraine

Das gesammelte Geld wird für den Wiederaufbau eines Kulturhauses, eines Kindergartens und eines Kinderspielplatzes in Hostomel im Norden von Kiew gespendet. Hostomel ist ein Ort in der Nähe der stark betroffenen Stadt Butscha und ebenfalls durch die Kriegshandlungen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Unter anderem wurden dort Übungsräume und Instrumente im dortigen Kulturhaus zerstört. Mit den Spendengeldern soll der Wiederaufbau unterstützt und so auch der Musikunterricht für Kinder und Jugendliche wieder möglich werden.

Auch der Wiederaufbau des Kindergartens und des Kinderspielplatzes in Hostomel gehört zum Aufbau für die Zeit nach dem Krieg. "Ziel ist es, in der Aufbauphase eine gute Kinderbetreuung wieder in Gang zu bringen, um so den Eltern den Wiedereinstieg in die Arbeit zu erleichtern", sagt Dr. Gerhard Lehrberger vom Rotary-Club Schrobenhausen-Aichach, der sich auf Anfrage der Stadt Aichach mit diesem Projekt in das Benefizkonzert eingebracht hat. Lehrberger hofft, dass über die internationale Stiftung des Rotary Clubs der gespendete Betrag möglicherweise sogar verdoppelt werden kann.

Zu den Engagierten rund um das Benefizkonzert zählen neben Jörg Weber auch Josh Stadlmaier, Marco Laves "Wir aus Aichach", Weith Licht- & Tontechnik und das Info- und Kulturbüro der Stadt Aichach. Wer am Freitag spenden will, ist herzlich eingeladen, das Geld in eine der bereitgestellten Spendenboxen zu werfen. Spenden können auch auf das Konto mit der IBAN DE 88 7202 1271 0003 2044 13, Rotary Hilfswerk SOB-AIC e. V., geführt bei der HypoVereinsbank, Stichwort "Aichacher Ukraine-Benefizkonzert" eingezahlt werden. Unter Angabe der Adresse des Spenders im Verwendungszweck erhält dieser eine Spendenbescheinigung. (AZ)