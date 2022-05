Aichach

17:55 Uhr

Benefizkonzert: Berührende Lieder und rockige Töne für die Ukraine-Hilfe

Sie rockten beim Benefizkonzert zugunsten der Ukraine auf dem Aichacher Stadtplatz die Bühne: die Aichacher Band Kalaska, die ihre Probenräume in Obergriesbach zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert hat.

Plus Im zweiten Anlauf geht in Aichach das Benefizkonzert für die Ukraine-Hilfe über die Bühne. Dabei treten auch eine Schülerin und ein Schüler aus der Ukraine auf.

Von Inge von Wenczowski

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen überall in Europa. Die Bomben und Zerstörungswut des russischen Angriffs machen weder vor Menschen noch Wohnhäusern und der zivilen Infrastruktur Halt. Ohne Rücksicht werden Krankenhäuser, Schulen, Kindertagesstätten und auch Wohnsiedlungen zerstört. Um Kindern und Jugendlichen zumindest ein kleines Stück Normalität und eine Perspektive für die Zukunft zu ermöglichen, wurde in Aichach ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine auf die Beine gestellt. Jörg Weber startete als einer der Initiatoren einen Aufruf, dem viele Musiker und Musikerinnen, sowie Bands gerne folgten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

