"Beobachtung" für Glocken der Aichacher Stadtpfarrkirche ist aufgehoben

Plus Als die sechs Glocken von Mariä Himmelfahrt in Aichach 2016 erstmals erklangen, war die Freude groß. Dann "wackelte" der Kirchturm. Jetzt ist das Problem wohl gelöst.

Einige Monate lang haben die sechs Glocken der Aichacher Stadtpfarrkirche "unter Beobachtung" geläutet. Nach dem Einbau der Glocken hatte der Turm der Kirche auf die Schwingungen anders reagiert als vorgesehen. Die beiden kleinsten Glocken bekamen eine Gegenpendelanlage und Fachleute hatten ein besonderes Auge auf das Geläut. Jetzt hat ein Gutachter noch mal nachgemessen, wie Stadtpfarrer Herbert Gugler auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.