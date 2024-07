Berufsschüler bauen Ratsche für die Aichacher Stadtpfarrei

Unter der Anleitung ihres Lehrers Lucas Schmid (rechts) haben Schüler der Berufsschule Aichach eine Karfreitagsratsche für den Turm der Stadtpfarrkirche in Eigenregie gefertigt. Das Gerät, dass die Glocken am Tag vor Ostern ersetzt, besteht aus Kerneschenholz und wurde in sieben Tagen mit CNC- Holzbearbeitung von den jungen Erwachsenen gebaut. Stadtpfarrer Herbert Gugler bedankte sich für die Spende, die Mesner Martin Ruhland (links) zur Aufbewahrung und zum Gebrauch übergeben wurde.

Herbert Gugler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtpfarrei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis