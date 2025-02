Beschichtungen aus Aichach für Europa und die ganze Welt

Eigentlich gibt es zahlreiche Berührungspunkte zwischen VIP Coatings und den Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg. Die Produkte des Unternehmens, das einen Firmensitz an der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach hat, sind jedoch eher selten mit einem großen Label gekennzeichnet. Dabei kommen sie unter anderem in Autowerkstätten, Großküchen, Krankenhäusern und Schulen zum Einsatz – oder in Swimmingpools.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Europa Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis