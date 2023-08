Besuchen Sie an diesem Wochenende das Aichacher Stadtfest?

An diesem Wochenende feiert Aichach sein Stadtfest. Der Stadtplatz wird zum Biergarten mit Livemusik. Wir haben die Aichacher gefragt, ob sie mitfeiern.

In Aichach geht an diesem Wochenende das Stadtfest über die Bühne. Die Innenstadt verwandelt sich einen großen Biergarten. Überall sind Freunde und Bekannte anzutreffen. Auf fünf Bühnen gibt es Livemusik und rund 60 Vereine und Gastronomen versorgen die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Trinken. Das Fest endet am Sonntag mit dem Kabarettfrühschoppen. Wir haben die Passantinnen und Passanten auf dem Aichacher Stadtplatz gefragt, ob auch sie zum Stadtfest kommen.

Anneliese Thiem, Aichach: Beim Stadtfest trifft man Leute, die man sonst nie oder selten sieht. Deshalb bin ich mit meinem Partner auch gerne wieder dabei. Wir haben kein direktes Ziel und werden einfach gemütlich drauflos spazieren. Ein Bier mit Bratwurst bei guter Musik gehört für uns natürlich dazu.

Franziska Paßreiter, Friedberg: Wenn das Wetter einigermaßen passt, dann komme ich mit meiner Familie sehr gerne zum Stadtfest nach Aichach. Wir wollen von Friedberg mit dem Zug anreisen. Ich bin ja in Aichach aufgewachsen und war als Jugendliche schon aktiv am Stand der Volleyballer dabei. Es ist immer wieder toll, wenn man beim Stadtfest alte Bekannte treffen kann.

Michael Eichenseher, Aichach: Ich gehe mit meiner Frau so wie in jedem Jahr wieder aufs Stadtfest. Als Aichacher gehört das einfach dazu. Wir treffen uns wieder mit Freunden, vermutlich am Unteren Stadtplatz, weil es dort nicht so laut ist. Das Kabarett am Sonntagvormittag wollen wir natürlich auch nicht versäumen.

Sibylle Euba, Aichach: Mein Mann und ich bleiben heuer – wie im letzten Jahr auch schon – zuhause. Zumindest am Abend. Wir müssen die Enkelkinder hüten, weil unsere Söhne am Stadtfest unterwegs sind. Vielleicht gehen wir mit den Enkeln am Nachmittag hin. Es ist ja auch für die Kinder einiges geboten.