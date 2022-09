Aichach

06:00 Uhr

Besucher aus ganz Bayern kommen zum Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss

Auch handgemachte Brotbehälter aus Zirbenholz waren beim Kunsthandwerkermarkt am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach zu haben.

Plus 40 Händler verkaufen beim Kunsthandwerkermarkt im Park des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach ihre Waren. Besucher und Händler sind trotz unbeständigen Wetters zufrieden.

Ziemlich durchwachsen war das Wetter beim Auftakt des Kunsthandwerkermarktes am Samstag in Unterwittelsbach. Am Samstag und Sonntag boten 42 Kunsthandwerker, Künstlerinnen und Designer am Sisi-Schloss ihre handgefertigten Produkte an. Wegen des unbeständigen Wetters sagten jedoch einige Fierantinnen und Fieranten ihre Teilnahme ab.

