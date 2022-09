Aichach

17:06 Uhr

Besucher können viel sehen und erleben bei Schwabentag und Museumsnacht

Plus Der Besuch der Doppel-Veranstaltung in Aichach ist trotzdem am Nachmittag noch recht verhalten in der Stadt. Gegen Abend nimmt die Zahl der Gäste zu.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Das schwere Kettenhemd an der Mitmachstation in der Ausstellung im Feuerhaus in Aichach hat es Yunos Aydin angetan. Soll er es einmal anziehen? Oder doch lieber nur hochheben und anfassen? Zusammen mit seinem Vater ist er am Samstag bei der Museumsnacht unterwegs. Die ist diesmal besonders umfangreich, weil die Stadt Aichach sie mit dem bezirksweit ausgerichteten Schwabentag gekoppelt hat. Beide sind mit Fokus auf die Wittelsbacher ganz der Aichacher Geschichte gewidmet. Nach einem eher verhaltenen Start am Nachmittag sind es im Laufe des Abends immer mehr Besucherinnen und Besucher, die in der Stadt unterwegs sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen