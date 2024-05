Betrunken in falscher Richtung durch die Einbahnstraße

Ein Autofahrer fällt in Aichach auf, als er in der Innenstadt entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fährt. Jetzt erwartet ihn laut Polizei eine Strafanzeige.

Stark alkoholisiert ist ein Autofahrer am frühen Donnerstag in Aichach von der Polizei gestoppt worden. Aufgefallen ist er der Streife, weil er gegen 1.40 Uhr mit seinem Auto eine Einbahnstraße in der Aichacher Innenstadt entgegen der Fahrtrichtung befuhr.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle fiel den Beamten laut Polizei starker Alkoholgeruch bei dem 35-jährigen Autofahrer auf.

Aichacher Polizei bringt den Mann zur Blutentnahme

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, so die Polizei. (bac)