Aichach

16:28 Uhr

Betrunkene streiten an Tankstelle in Aichach: Frau beißt Polizisten

Zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Personen kam es am Vatertag an einer Aichacher Tankstelle. Die Polizei musste eingreifen. Ein Beamter wurde dabei in den Finger gebissen.

Mehrere Personen sind am Vatertag auf einem Tankstellenareal an der Schrobenhausener Straße in Aichach in Streit geraten. Gegen 17.45 Uhr wurde die Polizei dorthin gerufen. Den Beamten zufolge waren die Beteiligten teilweise merklich alkoholisiert. Die Auseinandersetzung wurde auch handgreiflich ausgetragen. Hierbei erlitt ein 33-Jähriger durch den Faustschlag eines bislang unbekannten Täters eine stark blutende Nasenverletzung. 45-Jährige beißt Polizisten an Tankstelle in Aichach: Beamte fesseln Frau Als die Beamten die Anzeige aufnahmen, wurde eine alkoholisierte 45-Jährige gegenüber einem Zeugen sowie den Polizeibeamten zunehmend aggressiver. Sie attackierte laut Polizei schließlich die Einsatzkräfte. Dabei biss sie einem Beamten in einen Finger und verletzte ihn dadurch leicht. Die nach Polizeiangaben renitente Frau musste gefesselt werden. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Blutentnahme an. Gegen die 45-Jährige wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs gegen einen Vollstreckungsbeamten und Körperverletzung ermittelt. (nsi)

