Betrunkener Autofahrer bringt Radfahrerin in Aichach zum Stürzen

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ruft eine Fahrradfahrerin die Polizei. Die Beamten stellen bei Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest.

Am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ist eine Radfahrerin in der Münchner Straße in Aichach mit einem Auto zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde laut Polizeimitteilung dabei niemand verletzt. Auch Sachschaden ist keiner entstanden. Die Radfahrerin rief dennoch die Polizei, die wiederum bei dem Autofahrer einen deutlichen Alkoholgeruch feststellte.

Nach einem Atemalkoholtest folgte die Blutentnahme in einem örtlichen Krankenhaus. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)