Betrunkener Autofahrer will auf Toilette und fährt gegen Laterne

Laterne statt Latrine: Kuriose Begründung für Alkoholfahrt mit 1,8 Promille in Aichach am Donnerstagmorgen. Die endet in der Martinstraße an einer Laterne. 61-Jähriger ruft selbst bei Polizei an.

Mit einer kuriosen Begründung hat ein betrunkener Mann seine Fahrt mit dem Auto in Aichach am Donnerstagmorgen bei der Polizei gerechtfertigt. Er musste ganz dringend auf Toilette. Die Fahrt endete gegen 6.45 Uhr an einer Straßenlaterne in der Martinstraße. Der 61-Jährige rief dann über die Nummer 110 selbst bei der Polizei an und gab an, dass er einen Unfall gebaut habe. Jetzt müsse er aber zunächst nach Hause gehen, weil er dort seine erheblich beschmutzte Hose wechseln wolle, heißt es im Polizeibericht.

Polizei spricht von einer "sehr unangenehmen Geschichte"

Der Streife, die ihn dann anhielt, erzählte er, dass er bei einer Feier gewesen war. Weil er aber dringend auf die Toilette musste und es dort keine gegeben habe, sei er trotz Alkoholkonsum in sein Fahrzeug gestiegen, um zuhause einem "größeren Geschäft" nachgehen zu können. Diese "Toilettenfahrt" endete dann abrupt am Laternenmast in der Kurve an der Martinstraße bei der Einmündung zur Ludwigstraße. Eine insgesamt sehr "unangenehme und peinliche Geschichte", so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Besonders für den Fahrer, aber auch für die Beamten. Ein Alkoholtest bei dem 61-Jährigen ergab einen Wert von 1,8 Promille. Der Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt etwa 5000 Euro und allein am Mast auf 2000 Euro.