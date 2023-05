Aichach

Betrunkener will in Aichach umparken: fünfstelliger Schaden

Beim Umparken verursachte ein betrunkener Autofahrer in Aichach einen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.

Ein betrunkener Autofahrer will in Aichach seinen Wagen umparken, der im Halteverbot steht. Dabei fährt er zwei andere Wagen an. Der Schaden ist hoch.

Einen Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe hat ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Aichach verursacht. Der 36-Jährige wollte gegen 1.20 Uhr seinen Wagen umparken. Dieser stand im Halteverbot. Doch auf der Suche nach einer neuen Abstellmöglichkeit verlor der Mann an der Münchener Straße die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr frontal in einen geparkten Wagen und touchierte zudem ein weiteres Auto. Teures Umparken in Aichach: Mann beschädigt drei Autos Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige mit 2,1 Promille erheblich alkoholisiert. Ihm wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (nsi)

