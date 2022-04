Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt erschüttert Aichach

Ein bewaffneter junger Mann fordert am Dienstagabend von den Angestellten eines Aichacher Einkaufsmarktes Geld. Er wird von einem Großaufgebot der Polizei gesucht.

Ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Aichach erschütterte am Dienstagabend die Kreisstadt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord gegen 22.30 Uhr bestätigte, wurde der Rewe-Markt in der Schrobenhausener Straße überfallen. Der männliche Täter ist laut Polizei auf der Flucht und wird von einem Großaufgebot an Einsatzkräften gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Luft.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei betrat der Täter gegen 20 Uhr zum Ladenschluss den Einkaufsmarkt. Darin befanden sich wohl noch mehrere Mitarbeiter. Der Täter, der circa 20 Jahre alt sein soll, bedrohte die Angestellten nach Polizeiangaben mit einer Pistole oder einem Revolver und forderte Bargeld.

Dieser Rewe-Markt an der Schrobenhausener Straße in Aichach wurde am Dienstagabend überfallen. Unser Foto zeigt eine Archivaufnahme. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Laut Polizei wurde ihm daraufhin eine gewisse Menge an Bargeld ausgehändigt. Wie hoch das Beutegut ist, stand am Dienstagabend noch nicht fest. Der Täter flüchtete mit der Beute. Ob er Mittäter hatte, die eventuell vor dem Markt warteten, war zunächst nicht bekannt. Zum Glück wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen soll es im Laufe des Mittwochs geben.

Die Nachricht von dem Raubüberfall verbreitete sich am Dienstagabend schnell in den sozialen Medien. Insbesondere die große Polizeipräsenz hatte in Aichach für viel Aufsehen gesorgt.