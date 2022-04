Bewaffneter Raubüberfall in Aichach: So wird der Täter beschrieben

Der junge Mann, der am Dienstagabend einen Einkaufsmarkt in Aichach überfallen hat, ist weiter auf der Flucht. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in Aichach erschütterte am Dienstagabend die Kreisstadt. Ein noch unbekannter Täter bedrohte im Rewe-Markt an der Ecke Wittelsbacher Weg und Schrobenhausener Straße drei Mitarbeiter. Zunächst gab das Polizeipräsidium Schwaben Nord nur bekannt, dass ein männlicher Täter gesucht werde, der etwa 20 Jahre alt sei. Am Mittwoch veröffentlichte sie weitere Details zu dem Mann.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß, etwa 20 Jahre alt, schlank und athletisch. Er sprach laut Polizei Hochdeutsch mit heller beziehungsweise hoher Stimme. Seine Gesichtsfarbe gibt die Polizei mit blass und hellhäutig an. Der Mann hat glatte, hellblonde Haare. Er war mit einem schwarzen Pullover mit Kapuze, dunkler Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet.

Überfall auf Rewe-Markt: Täter in Aichach trägt FFP2-Maske

Bei der Tat trug er eine FFP2-Maske, die vermutlich weiß war. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Handfeuerwaffe, das heißt einer Pistole oder einem Revolver. Die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg, die die Ermittlungen übernommen hat, bittet unter Telefon 0821/323 3810 um Hinweise.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wartete der Täter am Dienstagabend bereits im Rewe-Markt auf den Ladenschluss um 20 Uhr. Kurz davor sprach er einen Mitarbeiter des Marktes an, dass dies ein Überfall sei und hielt dabei eine Waffe in der Hand. Danach dirigierte er den Angestellten laut Polizei ins Büro, wo sich noch ein weiterer Mitarbeiter aufhielt und nahezu zeitgleich eine dritte Angestellte hinzukam.

Ein Polizeihubschrauber suchte am Dienstagabend nach dem Täter, der in Aichach einen Einkaufsmarkt überfallen hatte. Foto: Wilhelm Schmid (Symbolbild)

Wie die Polizei berichtet, stahl der Täter aus dem Bürotrakt einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend fesselte er die drei Angestellten und flüchtete zu Fuß. Ob der Mann eventuell später in ein Auto umgestiegen ist, steht noch nicht fest. Das Personal konnte sich kurz darauf befreien und über Notruf die Polizei verständigen. Die Polizei geht nach derzeitigem Stand davon aus, dass es sich nur um einen Täter gehandelt hat. Verletzt wurde bei dem Überfall nach Polizeiangaben niemand.

Befragung in Aichach verläuft erfolglos

Nach der Tat am Dienstagabend suchte die Polizei mit etlichen Streifen und einem Polizeihubschrauber nach dem Täter. Doch sowohl die Fahndung als auch die Befragungen in der unmittelbaren Umgebung verlief bislang erfolglos. Die Nachricht von dem Raubüberfall hatte sich am Dienstagabend schnell in den sozialen Medien verbreitet und für einige Spekulationen gesorgt. Insbesondere der über Aichach kreisende Polizeihubschrauber beunruhigte viele Bürgerinnen und Bürger.

Wie die Polizei erläutert, führt die Kripo am Mittwoch weitere Befragungen in Aichach durch. Sie hofft, sowohl in den Gesprächen vor Ort als auch in Folge des Zeugenaufrufs nähere Hinweise auf den Täter zu erhalten. Stand jetzt ist der Täter weiter auf der Flucht.