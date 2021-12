Aichach

Biergarten des Orient-Express in Aichach verschwindet

Eine Biergartentradition in Aichach verschwindet. Beim "Orient-Express" an der Bahnhofstraße ist schweres Abbruchgerät aufgefahren.

An der Bahnhofstraße in Aichach wird nun der "Orient-Express" mit seinem Biergarten abgerissen. An der Stelle entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus.

Von Erich Echter

