Bildschirme über das Projekt "Das macht Schule" für die Elisabethschule

Im Rahmen des Projektes "Das macht Schule" bei dem gut erhaltene gebrauchte IT von Firmen an Schulen vermittelt wird, durften sich die Schüler der Aichacher Elisabethschule über eine Spende von Bildschirmen der Notarkasse München freuen. Die Abholung bei der Notarkasse in München war zudem ein tolles Erlebnis für die Schüler. "Eine gute IT-Ausstattung hilft uns sehr dabei, die Kinder auch an digitales Lernen heranzuführen, wir danken der Notarkasse daher, dass sie über das Projekt unser Förderzentrum unterstützt,“ freut sich Martin Baufeld, Lehrkraft an der Elisabethschule.

