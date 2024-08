Biogas soll als Biomethan in die Erdgasleitung

Betreiber von Biogasanlagen sind in einer schwierigen Lage: Die Anlagen, die Strom und Wärme erzeugen, fallen nach 20 Jahren aus der staatlichen Förderung – ein Zeitraum, der bei vielen jetzt abläuft. Bei den Ausschreibungen weiterer geförderter Stromkontingente kommt aber nur ein Teil zum Zug. Die Folge: Viele Anlagen sind nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben und werden abgeschaltet. Die Familie Huber in Eitershofen, das zum Aichacher Ortsteil Ecknach gehört, geht einen anderen Weg: Die „Huber-Farm“ will das Biogas künftig in Biomethan umwandeln und ins Erdgasnetz einspeisen. Die Pläne waren jetzt Thema im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats.

