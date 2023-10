Aichach

vor 48 Min.

Biomasse-Heizkraftwerk setzt 2022 weniger Wärme ab

Das Biomasse-Heizkraftwerk in Aichach entwickelt sich weiter positiv.

Plus Der Biomasse-Wärmeverbund Aichach macht 2022 dennoch erneut Gewinn, zeigt der Jahresabschluss im Finanzausschuss vor. Wie die Prognosen aussehen.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Weil der Winter nicht so kalt war und angesichts der Energiekrise wohl viele die Heizung heruntergedreht haben, hat die Biomasse Wärmeverbund Aichach GmbH (BWA) 2022 weniger Wärme abgesetzt. Das Wirtschaftsjahr schloss dennoch mit einem Jahresüberschuss von rund 405.000 Euro ab. Das geht aus dem Jahresabschluss für das Jahr 2022 hervor, den Wolfgang Ostermair, Leiter der Finanzverwaltung, im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats präsentierte.

Für die Stadt Aichach, der 63 Prozent der Anteile an dem Unternehmen gehören, bedeutet das eine Gewinnausschüttung von 12.150 Euro. Die übrigen 37 Prozent gehören dem Landkreis Aichach-Friedberg, an den ebenfalls eine Gewinnausschüttung erfolgt. Der Rest der Gewinnsumme bleibt in der Gesellschaft. Die BWA versorgt öffentliche Einrichtungen, Haushalte und Gewerbebetriebe mit Wärme und gegebenenfalls auch mit Strom. Verwendet werden dafür vorrangig erneuerbare Energieträger wie Getreidepflanzen, Gräser, Stroh, Baumrinden, Hackschnitzel, Restholz oder sonstige nachwachsende Rohstoffe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen