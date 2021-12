Bischof Bertram Meier feiert Gottesdienste im Aichacher Gefängnis

An Heiligabend kommt der Augsburger Bischof in die Justizvollzugsanstalt in Aichach. Wegen Corona kann er nicht mit Inhaftierten sprechen - aber zu ihnen.

Weihnachten unter Corona-Bedingungen hat an Heiligabend der Augsburger Bischof Bertram Meier in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach erlebt: geimpft und getestet. Zwei Gottesdienste feierte er mit Inhaftierten. Zu seinem Bedauern konnte er nicht mit den Frauen und Männern reden, aber er sprach zu ihnen.

Geschenke für die Mutter-Kind-Abteilung

Der Bischof erzählte von früheren Besuchen in der JVA, auch in der Mutter-Kind-Abteilung, für die er Geschenke mitgebracht hat. Er wolle von draußen die Welt mit hineintragen für die Inhaftierten, und umgekehrt die Menschen von dort innerlich mitnehmen nach Augsburg, sagte er.

Die beiden Gottesdienste gestaltete er zusammen mit dem katholischen Seelsorger der JVA, Pastoralreferent Richard Willburger. In seiner Predigt sprach er über die Anrede "Brüder und Schwestern". Das sei keine Floskel, sagte er. Dem Kind in der Krippe seien alle Menschen Schwestern und Brüder. Zu dem Kind in der Krippe, im Trog, aus dem sonst die Tiere fressen, kämen nicht die hohen, sondern die einfachen Leute, sagte Meier.

Bischof: Gott schreibt niemanden ab

Den Gefangenen wünschte der Bischof an Weihnachten und in der Zeit der Inhaftierung, "dass sie reifen können an Persönlichkeit und zu Menschen werden, die Frieden bringen". Die Zeit in der JVA könne eine Zeit der inneren Einkehr sein, um dann wieder nach außen zu gehen, in die Freiheit. Jesus sei das Kind, das in Windeln gewickelt ist. Jesus, der Sohn Gottes habe in die Hosen gemacht - vielleicht vor der Brutalität der Welt", sagte Meier. "Gott vergibt jede Schuld, jede Sünde." Jesus sei das Kind, das die Arme ausbreitet. Und aus dem Kind werde einer, der die Bergpredigt hält, der vom Tode aufersteht, der Leben ermöglicht. "Alles Große, Wichtige fängt ganz klein an", sagte der Bischof. "Niemand ist bei Gott ein hoffnungsloser Fall. Niemand ist beim Kind in der Krippe abgeschrieben." (AZ)

