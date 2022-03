Bitte nicht füttern: "Geschäftstiger" Bazi streift wieder durch Aichach

Der rot getigerte Kater Bazi ist in Teilen Aichachs als "Geschäftstiger" bekannt. Im Februar hatte er allerdings einen schweren Unfall. Der hat für ihn Folgen.

Bazi ist in Teilen Aichachs gut bekannt. Der rot getigerte Kater streift seit Jahren gern durch das Gebiet zwischen dem Oberbernbacher Weg und der Agentur für Arbeit an der Hauptstraße in Oberbernbach. Früher machte er es sich gern mal in den dortigen Geschäften gemütlich, was ihm den Beinamen "der Geschäftstiger" einbrachte. Seinem eigentlichen Zuhause blieb er irgendwann wegen einer anderen Katze fern. Bazi führte ein freies Leben und wurde an vielen Orten geliebt und gefüttert. Im Februar hatte er allerdings einen schweren Unfall, der unliebsame Folgen für ihn hat.

Wie sein "Frauchen" berichtet, wurde Bazi im Februar vermutlich nach einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt von einer Passantin gefunden und zum Tierarzt gebracht. Diese übernahm sogar die Tierarztkosten. Über Bazis Chip machte der Tierarzt seine Eigentümerin ausfindig. Seitdem ist der mittlerweile sieben Jahre alte Kater wieder daheim am Gangsteig.

"Geschäftstiger" in Aichach: Normales Futter könnte für Bazi tödlich sein

Durch den Unfall kann der Kater allerdings weder Kot noch Urin halten. Für seine Besitzerin ist das allerdings kein Grund, ihn einzuschläfern. Sie hat ihre Wohnung kurzerhand mit Folie ausgelegt. Mittlerweile geht es Bazi so gut, dass er wieder durch die Gegend streunt. Den freiheitsliebenden Kater in der Wohnung einzusperren, sei nicht möglich, so die Eigentümerin.

Dass er vielleicht auch seine alten Futterplätze aufsucht, macht ihr allerdings große Sorgen: Seit dem Unfall braucht Bazi Spezialfutter, damit er nicht an Darmverstopfung stirbt. Normales Futter kann für ihn tödlich sein. Deshalb appelliert sie an alle, die Bazi kennen: "Füttern Sie ihn auf keinen Fall. Freuen Sie sich einfach nur, dass der Aichacher Geschäftstiger wieder auf Tour ist."