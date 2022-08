Auftakt für das zweite Musikfest auf Schloss Blumenthal

Am Donnerstag wird das junge Musikfestival in Blumenthal eröffnet. Zum Auftakt ist der künstlerische Leiter Georg Arzberger mit dem Mandelring Quartett zu hören.

Das Musikfest auf Schloss Blumenthal geht am Donnerstag, 1. September, in die zweite Runde. Georg Arzberger, der künstlerische Leiter des jungen Festivals sagt: „Musik war und ist schon immer meine große Leidenschaft, egal ob als Lehrer, als Zuhörer oder selbst aufführend.“ Er sehnt schon den Eröffnungsabend des Festivals herbei, an dem er selbst gemeinsam mit dem Mandelring Quartett auftreten wird. "Für mich eine große Freude und Ehre“, sagt er.

Georg Arzberger erfüllt sich mit Musikfest auf Blumenthal einen Traum

Georg Arzberger lehrt seit dem Sommersemester 2019 als Professor für Klarinette an der Hochschule für Musik und Theater München. Er fühlt sich seit Jahren der Kammermusik verpflichtet. Für ihn, der 1981 in Aichach geboren und in der Nachbarschaft von Schloss Blumenthal aufgewachsen ist, wurde 2021 ein Traum wahr, als er das Musikfest Blumenthal ins Leben gerufen und gemeinsam mit Gertrud Deckers, Geschäftsführerin und Gründerin, Musikfest Blumenthal, mitgegründet hat. Die Premiere des Festivals 2021 war ein Erfolg.

Georg Arzberger, künstlerischer Leiter des Musikfests Blumenthal und Klarinettist, eröffnet das Festival mit dem Mandelring Quartett. Foto: Karoline Wolf

Mandelring Quartett erstmals im Landkreis Aichach-Friedberg

Markenzeichen des 1983 gegründeten Mandelring Quartetts sind laut Ankündigung seine Expressivität und Homogenität. Die vier Individualisten eint der gemeinsame Wille, stets nach dem Kern der Musik zu suchen. Sie beschäftigen sich einerseits leidenschaftlich mit der Struktur und dem künstlerischen Aufbau der Werke, andererseits besteht bei ihnen die große Lust, auf sinnliche Art mit der Musik zu leben. Mehrfach führte das Mandelring Quartett Zyklen der gesamten Streicherkammermusik von Mendelssohn und Brahms auf. Die 15 Streichquartette von Schostakowitsch spielte das Quartett unter anderem bei den Salzburger Festspielen und in Berlin.

Seit 2010 gestaltet das international gefragte und mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnete Ensemble eigene Konzertreihen sowohl in seiner Heimatstadt Neustadt als auch in der Berliner Philharmonie. Nun werden Sebastian Schmidt, Violine, Nanette Schmidt, Violine, Andreas Willwohl, Viola und Bernhard Schmidt, Violoncello, auf Einladung des Musikfests Blumenthal erstmals im Wittelsbacher Land konzertieren und das gleich bei zwei Konzerten.

Das Programm des Musikfests Blumenthal 1 / 6 Zurück Vorwärts Donnerstag, 1. September, 19.30 Uhr Eröffnungskonzert mit dem international gefeierten Mandelring Quartett und dem Klarinettisten Georg Arzberger

Freitag, 2. September 19.30 Uhr Ein Abend, der Jazz und Klassik verbindet: The New Peter Lehel Quartet und Georg Arzberger

Samstag, 3. September 10.30 Uhr „Der Wind und die 13 Geschwister“ – Kinderkonzert mit Ingrid Hausl und Musikern und Musikerinnen der Camerata Vitilo; 19.30 Uhr Quartettkunst beim Kammerkonzert des Mandelring Quartetts

Sonntag, 4. September 15 Uhr Open-Air-Wanderkonzert durch das Schlossgelände und die Umgebung von Schloss Blumenthal mit Musikerinnen und Musikern des Festspielorchesters Camerata Vitilo

Sonntag, 4. September 19.30 Uhr Krönendes Abschlusskonzert mit Musikern der Camerata Vitilo und Mozarts „Gran Partita“ der Serenade Nr. 10

Informationen und Vorverkauf www.musikfest-blumenthal.de und www.muenchenticket.de

Auf dem Programm stehen beim Eröffnungskonzert am Donnerstag, 1. September, mit den Klarinettenquintetten von Johannes Brahms (h-Moll, op. 115) und W.A. Mozart (A-Dur, KV 581) zwei Meisterwerke. Auch beim Konzert des Mandelring Quartetts am Samstag, 3. September, werden mit Antonin Dvoráks Streichquartett F-Dur, op. 96, genannt das „Amerikanische Quartett“, dem Streichquartett Nr. 3, G-Dur, KV 156 vom W. A. Mozart und dem Streichquartett a-Moll, op. 1 von Mendelssohn-Bartholdy drei Meisterwerke der großen musikalischen Weltliteratur erklingen.

Gespielt wird wieder auf dem Dachboden des Ökonomiegebäudes von Schloss Blumenthal. Tickets gibt es im Vorverkauf unter www.muenchenticket.de. Für Kurzentschlossene wird ein Kontingent an der Abendkasse bereitgehalten.