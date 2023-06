Bei den Bananafishbones trotzen die Fans auf Schloss Blumenthal dem Regen

Bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal erleben rund 200 Besucherinnen und Besucher die Bananafishbones. Am Ende hält es sie nicht mehr auf den Stühlen.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die rund 200 Besucherinnen und Besucher am dritten Veranstaltungstag der Blumenthaler Kulturtage. Dort standen mit den Bananafishbones drei Vollblutmusiker aus dem bayerischen Oberland auf der Open-Air-Bühne. Ihre Fans trotzten dem anfänglichen Dauerregen und waren am Ende hellauf begeistert.

Immer wieder richteten sich die Blicke in den Blumenthaler Himmel, der seinen Teil zur Stimmung des Frühsommerabends beitrug. Pünktlich zum Konzertbeginn entluden sich tiefschwarze Gewitterwolken, was die Band keinesfalls davon abhielt, ihren Auftritt durchzuziehen. Schließlich haben die drei Fishbones mehr als 30 Jahre Bühnenerfahrung. Und so ließen sie von Beginn an keine Schlechtwetter-Stimmung zu.

Szenenapplaus für Peter Horn von den Bananafishbones

Florian Rein wirbelte in Perfektion mit Besen, Schlägel und Sticks über sein Schlagzeug. Peter Horn verdiente sich sowohl am Bass als auch mit Akustik- und E-Gitarre wiederholt Szenenapplaus. Sein Bruder Sebastian Horn, der mit seiner voluminösen, kraftvollen Bassstimme die Songs der Bananafishbones prägt, wurde von Song zu Song besser gelaunt und lieferte sich – zur Freude der Fans – so manches Wort- und Stimmgefecht mit seinen Mitstreitern.

Die Bananafishbones in Blumenthal: (von links) Peter Horn (Gitarre), Florian Rein (Schlagzeug) und Leadsänger Sebastian Horn (Gitarre). Foto: Manfred Zeiselmair

Rockig und vielfältig, meist gemischt mit Pop- und Country-Einflüssen, mal soft und balladenhaft, mal mit schrägem, verzerrtem E-Gitarren-Sound oder gar als Hip-Hop-Version, präsentierten sie ihre englischsprachigen Songs, die meist aus eigener Feder stammen. Auch einige Coversongs waren zu hören, unter anderem von der britischen Alternative-Indie-Band The Cure, die den Musikstil der Bananafishbones maßgeblich beeinflussen. Bei jedem Stück spürte man die Vertrautheit der drei Musiker, die ihren eigenen, individuellen Stil perfekt inszenierten. In einem „Memoriam-Medley“ riefen sie Rock-Musiker ins Gedächtnis, die in den vergangenen Jahren verstorben sind. Und auch Ohrwürmer wie ihr „Weedy-Weedy-Bong“, der zum Mitsingen und -klatschen animierte, durften dabei nicht fehlen.

Fans tanzen in Blumenthal im Regen

Die meisten Festivalbesucher waren bestens ausgerüstet, tanzten sogar im Regen oder wippten und sangen, dicht aneinander gedrängt, unter den beiden aufgestellten Pavillons zu den Hits der Kultband. Nach einer halben Stunde Dauerregen und einem „Song an die Wettergötter“ zauberte die untergehende Sonne schließlich einen versöhnlichen Regenbogen, worauf sich am Ende ein besonderes Wetterphänomen am Himmel zeigte.

Für die Entdeckung dieser „Original Blumenthaler Zipfelwolken“ zeigte sich Sebastian Horn verantwortlich. Als dieser am Ende dann den mitreißenden Fishbone-Klassiker „Come to sin“ anstimmte, war die Stimmung dem Höhepunkt nahe. Für diesen sorgte schließlich ihr Charts-Hit „Easy day“, der mit seiner eingängigen Melodie ein letztes Mal alle zum Tanzen und lautstarken Mitsingen animierte.

Auch die beiden Senioren Wolfgang Kusch und Patricia Rex aus Starnberg, beide gut in Regenkleidung verpackt, hielt es nicht mehr auf ihren Stühlen. Und sogar die Jugend war begeistert: Pauline Utz (23) aus Aichach und ihr Begleiter Rene Rottmair (25) lobten am Ende die „perfekte Inszenierung, sowohl musikalisch als auch wettertechnisch“.