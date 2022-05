Beim Elfenfest tummeln sich Naturwesen auf Schloss Blumenthal

Plus Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher kommen zum Elfenfest nach Blumenthal. Das wird diesmal leiser gefeiert. Im Fokus stehen Nachhaltigkeit und Selbstreflexion.

Nach zwei Jahren Zwangspause waren am Wochenende auf Schloss Blumenthal wieder die Elfen los. Fabelwesen in wallenden und flatternden Gewändern tummelten sich inmitten der Besucher. Diese waren dieses Jahr aufgefordert, möglichst kostümiert zu kommen. Für den beliebten Elfenpfad war dies sogar Voraussetzung. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend kamen über 5000 Gäste von nah und fern zum 13. Elfenfest.