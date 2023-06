Aichach-Blumenthal

vor 38 Min.

Beim Elfenfestival geben sich Naturgeister ein Stelldichein

Plus Beim Elfenfestival auf Schloss Blumenthal bei Aichach tauchen die Besucherinnen und Besucher in eine Fantasiewelt. Für viele ist der Elfenpfad ein Höhepunkt.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Einfach mal dem Alltag entfliehen und in eine Fantasiewelt abtauchen – diese Möglichkeit hatten Besucher und Besucherinnen am Wochenende beim Elfenfestival auf Schloss Blumenthal. Auch in diesem Jahr war das Festival wieder ein Besuchermagnet. Vor allem Familien mit kleineren Kindern genossen die Stunden auf dem weitläufigen Gelände des Schlosses. Einen umstrittenen Referenten hatte die Schlossgemeinschaft nach Kritik kurz vor dem Festival wieder ausgeladen.

Überall gab es dort etwas zu entdecken: Viele Handwerker und Handwerkerinnen boten ihre meist selbst gemachten Produkte an. Ob ein Sandbild, Kräutermischungen oder besondere Duftöle – es gab wohl für jeden das Passende zu finden. Wer auf der Suche nach einem kleinen Geschenk war, konnte ein handgefertigtes Schmuckstück, gefilzte Schuhe oder sogar einen schweren Türklopfer ergattern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen