Beim Musikfest Blumenthal trifft Klassik auf Ska, Rock und Pop

Das Musikfest Blumenthal bietet vier Tage lang klassische Musik - aber nicht nur. Beim Crossover-Konzert ist The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra dabei.

Die Bläser der Camerata Vitilo bilden die Basis für das Festspielorchester des Musikfests Blumenthal, das am Donnerstag, 27. Juli, auf Schloss Blumenthal (Stadt Aichach) eröffnet wird, und bis Sonntag, 30. Juli, dauert. In diesem Jahr teilt sich aber mit dem Orchester bei einem Crossover-Konzert auch die Aichacher Band The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra die Bühne.

Beim großen Eröffnungskonzert am Donnerstag um 19 Uhr spielen sie mit je zwei Klarinetten, Fagotten und Hörnern sowie einem Kontrabass ein abwechslungsreiches Programm. Mit dem Sextett von Castil-Blaze steht eine unbekannte Entdeckung auf dem Programm, bevor das berühmte Sextett von Ludwig van Beethoven erklingt. Nach der Pause widmen sich die Musiker der Jahrhunderte alten Tradition, mit dieser Besetzung Bearbeitungen von Opern aufzuführen, mit Mozarts letzter Oper "Titus". Die Bläser kommen aus Orchestern wie der Deutschen Oper Berlin, der Kammerakademie Potsdam, dem Orchester der Bayerischen Staatsoper und dem Nationaltheater Orchester Mannheim. Auch der künstlerische Leiter des Musikfests Blumenthal, Georg Arzberger, wirkt bei diesem Konzert mit.

Erstmals Education-Konzert mit jungen Talenten

Erstmals fördert das Musikfest Blumenthal junge Musiktalente aus der Region und kreiert dabei gleichzeitig ein neues und für die Zukunft wichtiges Format: das „Education-Konzert“. Zwölf junge Musikerinnen und Musiker werden gemeinsam mit der Camerata Vitilo auftreten. Die Jugendlichen spielen unter anderem Geige, Cello, Horn und Trompete. „Für die Jugendlichen wird es sicher ein großartiges Erlebnis sein, sich von der schon bekannten Spielfreude und großen Leidenschaft für Musik anstecken zu lassen, die bei allen Musikern und Musikerinnen der Camerata Vitilo im Überfluss vorhanden sind“, sagt Georg Arzberger. Gemeinsam mit dem Ensemble studieren sie die tschechische Suite von Antonin Dvořák für das Konzert am Freitag, 28. Juli, um 17 Uhr ein.

Beim Musikfest gibt die Aichacher Band The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra mit der Camerata Vitilo ein Crossover-Konzert. Foto: Sophie Schmid

Eine besondere Premiere ist am Samstag, 29. Juli, um 19 Uhr das Crossover-Konzert der Aichacher Band The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra und der Camerata Vitilo. Skydrunk-Sänger Josh Stadlmaier sagt: "Die Aussicht darauf, dass ein Sinfonieorchester unsere Skydrunk-Songs gemeinsam mit uns spielt, erfüllt uns mit unaufhaltsamer Begeisterung." Die gesamte Band sei voller Energie und Vorfreude.

Georg Arzberger kennt viele der Bandmitglieder noch aus der Schulzeit, damaligen gemeinsamen Projekten und Konzerten und freut sich riesig darauf, nach vielen Jahren wieder mit ihnen zusammenzutreffen. „Nach allem, was wir jetzt im Vorfeld schon geplant haben, sind wir sicher, dass die musikalische Begegnung zwischen Band und Orchester etwas ganz Besonderes und Einzigartiges werden wird", sagt der Festivalleiter.

Crossover-Konzert in Blumenthal

Sowohl The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra als auch die Camerata Vitilo werden einzeln zu hören sein, aber es wird auch gemeinsame Stücke geben, die extra für diesen Abend arrangiert wurden. Die Band besteht aus Josh Stadlmaier (Gesang), Andreas Hager (Akkordeon), Thomas Gottschalk (Gitarre), Ferdinand Kreitmair (E-Bass), Martin Alphei (Posaune), Thomas Kugler (Saxofon), Leonardo Calabró (Trompete) und Michael Kreitmair (Schlagzeug). Ihre Musikmischung ist geprägt von Ska-Musik, gespickt mit einer Prise Rock und Pop und verschiedenen Einflüssen aus Hip-Hop, Funk, Polka und Reggae.

Das Programm des Musikfestes Blumenthal 2023 1 / 5 Zurück Vorwärts Donnerstag, 27. Juli: 19 Uhr: Eröffnungskonzert mit den Bläsern des Festspielorchesters Camerata Vitilo.

Freitag, 28. Juli: 17 Uhr: Education-Konzert - Camerata Vitilo spielt mit jungen Musiktalenten. 19 Uhr: Arcis Saxophon Quartett.

Samstag, 29. Juli: 15 Uhr: "Bella Pastorella", Kinder- und Familienkonzert mit Ingrid Hausl & Camerata Vitilo. 16 Uhr: Schnibbelparty - gemeinsames Kochen aus geretteten Lebensmitteln. 19 Uhr: Crossover-Konzert mit The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra & Camerata Vitilo.

Sonntag, 30. Juli: 15.30 Uhr: Open-Air-Wanderkonzert durch das Schlossgelände mit Musik von der Camerata Vitilo und Poetryslam-Beiträgen von Maron Fuchs. 16.45 Uhr: Führung und Verkostung in der Käserei. 18 Uhr: Festivalfinale mit der Camerata Vitilo und Georg Arzberger, Dirigent Antonello Manacorda.

Informationen und Platzreservierung: www.musikfest-blumenthal.de und www.muenchenticket.de

Alle Veranstaltungen haben freie Platzwahl, die Anzahl der Plätze ist jedoch begrenzt. Da das Musikfest Blumenthal "für alle“ sein soll, also auch diejenigen, die sich Konzertkarten normalerweise nicht leisten können, bezahlt jeder beim Verlassen des Konzerts so viel, wie er oder sie bezahlen kann oder will. Wer dieses solidarische Prinzip un­terstützen möchte, darf auch etwas mehr geben. Aus Gründen der Planbarkeit wird aber dazu geraten, sich über München Ticket www.muenchenticket.de vorab und kostenlos anzumelden. Es gilt freie Platzwahl, die Anzahl der Plätze ist jedoch begrenzt. (AZ)