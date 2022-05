Betrunkener Autofahrer überschlägt sich bei Blumenthal

Ein 22-Jähriger kommt am frühen Sonntagmorgen bei Blumenthal mit seinem Auto von der Straße ab. Der Wagen wird bei dem Unfall komplett beschädigt.

Ein betrunkener Autofahrer hat in den frühen Morgenstunden des 1. Mai bei Blumenthal einen Unfall verursacht. Der 22-Jährige kam mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich.

Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann am Sonntag gegen 4.15 Uhr vom Aichacher Stadtteil Klingen in Richtung Sielenbach unterwegs. Wegen seiner Alkoholisierung sei er auf Höhe von Blumenthal vom Kurs abgekommen. Das Auto streifte die Leitplanke, schleuderte dann über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und überschlug sich dort.

Unfall bei Blumenthal: 22-Jähriger wird verletzt

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Das Auto des 22-Jährigen wurde komplett beschädigt. Die Polizei ließ eine Blutentnahme beim Fahrer durchführen. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. (jca)