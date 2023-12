Blumenthal-Chor berührt mit Liedern zu Weihnachten und zum Frieden

In der Schlosskirche nimmt der Blumenthal-Chor in seinem Jubiläumsjahr das Publikum nicht nur in andere Länder mit, sondern auch in die "Anderswelt".

Auf zwei erfolgreiche Veranstaltungen kann der Aichacher Blumenthalchor zum Ende seines Jubiläumsjahres zum zehnjährigen Bestehen zurückblicken. Schon am Freitag gab es beim gelungenen Einstand am Aichacher Christkindlmarkt viel anerkennenden Applaus vom dicht an die Bühne gedrängten Publikum. Am Samstagabend dann erlebten zahlreiche Besucher im Rahmen des Blumenthaler Lichterfestes ein fröhliches wie auch zum Nachdenken anregendes Konzert. Die vollbesetzte Schlosskirche in Blumenthal erstrahlte hierzu in einem ganz besonderen, weihnachtlichen Lichterglanz.

Der Chor unter der Leitung von Manuel Wiencke eröffnete den Abend mit Weihnachtsliedern aus Deutschland und Europa. Beginnend mit „Engel haben Himmelslieder“ entführten die Sängerinnen und Sänger die Zuhörer nach Spanien, Schweden und England.

Lieder erinnern an Nahost und die Ukraine

Nach dem schwungvollen „All I want for christmas“ begann der zweite, eher besinnliche Teil. Jüdische und palästinensische Friedenslieder richteten den Fokus auf das aktuelle Leid der Zivilbevölkerung in dieser Region. Mit dem ukrainischen Neujahrslied dachte man auch an das Leiden der Bevölkerung in der Ukraine. A capella ging es weiter mit „Aller Augen“, dem Taizégesang „Dans nos obscurité“ und dem irischen Segenswunsch „Möge die Straße uns zusammenführen“.

Im dritten Teil entführte der Chor sein Publikum in eine andere, friedvollere und bessere Wunschwelt. Besonders hörenswert war hier die Eigenkomposition von Manuel Wiencke auf den Text von Michael Ende „Das Lied von der Anderwelt“. Zudem überzeugte der Chor mit „Irgendwo auf der Welt“ von den Comedian Harmonists sowie mit „Imagine“, „Von guten Mächten“ und „You raise me up“.

Am Schluss wird in Blumenthal gemeinsam gesungen

Zum Abschluss des Konzerts wünschten die Sängerinnen und Sänger, die am Piano von Jürgen Otto professionell begleitet wurden, mit „Happy X-mas“ allen Besucherinnen und Besuchern ein frohes Weihnachtsfest. Nach langem Applaus lud Chorleiter Manuel Wiencke noch zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein, ehe sich die Schlosskirche wieder leerte.