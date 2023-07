Aichach-Blumenthal

Das dritte Blumenthaler Musikfestival eröffnet mit Harmoniemusik

Früher war nicht alles besser, aber zumindest waren manche Dinge doch um einiges stilvoller: Es spielten (von links) Paul Straka und Antonia Zimmermann (Fagott), Andreas Riepel am Kontrabass, Teodor Blagojevic und Ulrich Grau (Horn), Markus Krusche und Georg Arzberger (Klarinette).

Plus Georg Arzberger freut sich auf ein gutes Gelingen des dritten Blumenthaler Musikfestes. Den Auftakt bestritt er mit den Bläsern des Festivalorchesters Camerata Vitilio.

Von Manuela Rieger

Ein Bläser-Ensemble, das agil und erfrischend klingt, im Ökonomiegebäude des Schlosses Blumenthal. Das beweisen die Musiker von Camerata Vitilio bei jedem ihrer Konzerte aufs Neue. Freude an der Musik steht bei diesem Ensemble ganz im Vordergrund. Das zeigte sich erneut beim Eröffnungskonzert des dritten Blumenthaler Musikfestes am Donnerstagabend, wo Camerata Vitilio gemeinsam mit Organisator Georg Arzberger auftrat.

Harmoniemusik hatte ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert

An den Fürstenhöfen des ausgehenden 18. Jahrhunderts erlebte die Harmoniemusik eine Blütezeit. Solche Ensembles spielten in Parks und an anderen freien Plätzen, ihr Repertoire waren Serenaden, aber auch Sinfonien und Opern, die man extra für die Bläserbesetzung bearbeitete. Mozart selbst sorgte mit Versionen seiner Opernmelodien dafür, dass man seine Musik auch außerhalb der Theater zu hören bekam.

