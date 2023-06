Die Solidarische Landwirtschaft in Blumenthal stellt sich vor

Wer wöchentlich seinen Gemüseanteil aus Blumenthal haben will, kann sich bei Mitmachtreffen informieren. Es gibt Führungen durch die Käserei.

Eine Solidarische Landwirtschaft arbeitet nach den Prinzipien der Gemeinwohl-Ökonomie. Es geht nicht um Gewinnmaximierung, sondern um den größten Nutzen für alle Beteiligten – ob Mensch, Tier, Pflanze. In Schloss Blumenthal gibt es die Solidarische Landwirtschaft (Solawi) seit einigen Jahren. Sie stellt sich Interessierten bei einigen Veranstaltungen vor.

Bei der Solidarischen Landwirtschaft geht es zum einen um die Erhaltung der Schöpfung, die Wertschätzung für Lebensmittel und ökologische Zusammenhänge. Zum anderen geht es auch um das gemeinschaftliche Handeln, den Bezug zu den Erzeugern und Konsumenten sowie den Produktionsweisen der Lebensmittel.

Im Juli startet in Blumenthal das neue Solawi-Jahr

In Blumenthal startet das neue Solawi-Jahr am 1. Juli. Wer Teil davon ist, kann sich wöchentlich seinen Gemüsenanteil in Blumenthal oder einem der Abholdepots in Friedberg, Altomünster, Merching, Augsburg oder München abholen. Wer die Solawi kennenlernen will, kann das beim Solawi-Tag am Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr.

Es ist ein gemeinsames Treffen für Mitglieder und Interessierte mit Führung, Käseverkostung und gemeinsamem Anpacken auf dem Feld. Mittags werden die Kosten für das kommende Solawi-Jahr besprochen und in der sogenannten Bieterrunde die monatlichen Beiträge für die Gemüseanteile festgelegt. Alle Mitglieder können je nach ihren finanziellen Möglichkeiten einen für sich passenden Betrag bieten, bis die Kosten gedeckt sind. Um 11.30 Uhr beginnt eine Führung. Treffpunkt ist vor der Blumenthaler Hotelrezeption.

Einblick in die Ziegelmilch-Käserei in Blumenthal

Im Biohof-Kennenlernsommer bekommen Interessierte jeden zweiten Samstag Einblick in die Arbeit der Ziegenmilch-Käserei. Das Team vom Biohof Blumenthal berichtet von der täglichen Arbeit und beantwortet Fragen. Im Anschluss gibt es im Hofladen eine kleine Käseverkostung. Parallel dazu werden im Hofladen von 11 bis 14 Uhr regionale Produkte und die Menschen, die diese herstellen, vorgestellt. Und natürlich darf auch probiert werden. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr vor dem Blumenthaler Hofladen. Der nächste Termin ist Samstag, 10. Juni, mit der Vorstellung der Tofurei Tran aus Kissing. Die Familie Tran stellt in Kissing aus regionalen Sojabohnen und traditionellen Rezepten Tofu in verschiedenen Geschmacksrichtungen her. (AZ)