Aichach-Blumenthal

vor 17 Min.

Dreiviertelblut legen gelungenen Auftakt für Kulturtage in Blumenthal hin

Plus Die Band Dreiviertelblut ist der fulminante Auftakt für die Kulturtage auf Schloss Blumenthal bei Aichach. Ihre Musik bewegt sich zwischen Tradition und Moderne.

Von Manfred Zeiselmair

Mit einem fulminanten Auftakt starteten am Sonntag fünf aufeinanderfolgende Kulturtage auf Schloss Blumenthal bei Aichach. Nach der musikalischen Kindertheatergruppe "Andi und die Affenbande" am Nachmittag stand am Abend bei sommerlich-lauen Temperaturen die Band Dreiviertelblut auf der stimmungsvoll illuminierten Wiesenbühne nahe des Schlosseingangs. Mit schonungslosen, bayerischen Texten und ihrer ganz eigenen, emotionsreichen Musikrichtung zwischen Tradition und Moderne begeisterte die siebenköpfige Formation um Bananafishbones-Sänger Sebastian Horn und Filmkomponist Gerd Baumann die rund 500 Besucher.

