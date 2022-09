Ein gelungener Auftakt zum Musikfest Blumenthal

Plus Mit dem Mandelring-Quartett hat Georg Arzberger international renommierte Musiker für das Festival in Blumenthal gewonnen. Sie erhalten donnernden Applaus.

Wenn prominente Musiker auf der Bühne erscheinen, dann mit dem Vorsatz, ihr Bestes zu geben. So geschehen am ersten Kammermusikabend des zweiten Blumenthaler Musikfests. Da stimmte einfach alles: das Verständnis unter den Musikern, der morbide Charme und die Atmosphäre im Saal des Dachbodens des Ökonomiegebäudes bis hin zur Verbindung der Protagonisten mit dem zahlreichen Publikum. Der Sielenbacher Klarinettist und künstlerische Leiter des Festivals, Georg Arzberger, und das Mandelring-Quartett ernteten donnernden Applaus.