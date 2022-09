Aichach-Blumenthal

Musikfest Blumenthal: Ein Jazzabend – sperrig und sanft

Gelegentlich spielt das New Peter Lehel Quartet mit Gästen. Beim Musikfest Blumenthal geschah dies mit dem künstlerischen Leiter des Festivals und Klarinettisten Georg Arzberger. Unser Bild zeigt ihn und Peter Lehel (Mitte), links Ull Möck am Piano, Bassist Dirk Blümlein und Markus Faller am Schlagzeug.

Plus Unterschiedlichste Musikstile mit unterschiedlichen Einflüssen bietet der Saxofonist und Komponist Peter Lehel in Blumenthal dar. Dabei gibt es jede Menge kleiner Kostbarkeiten.

Von Manuela Rieger

Der Sound des New Peter Lehel Quartet ist experimentierfreudig und im Sinne Lehels arrangiert. Er pendelt zwischen Improvisation und Komposition. Aus diesem Spektrum hat er mit Ull Möck am Piano, mit dem Bassisten Dirk Blümlein und Markus Faller am Schlagzeug ein Programm zusammengestellt, das den trüben Sommerabend auf dem Dachboden des Ökonomiegebäudes von Schloss Blumenthal für eine erstaunlich große Jazzgemeinde aufhellen sollte. Nach dem Auftakt des Musikfests Blumenthal am Donnerstag mit dem Mandelring-Quartett gestaltete er am Freitagabend mit seinen Mitmusikern und dem Klarinettisten Georg Arzberger, dem künstlerischen Leiter des jungen Festivals, das zweite Konzert der Reihe.

