Naturerlebnispfad auf Schloss Blumenthal soll nicht an der Straße verlaufen

Plus "Ackerkino", Gemüserundgang, grünes Klassenzimmer: Auf Schloss Blumenthal soll ein Naturerlebnispfad angelegt werden. Der Aichacher Bauausschuss hat aber Bedenken.

In Blumenthal soll ein Naturerlebnisweg eingerichtet werden. Dagegen hätte der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats eigentlich auch keine Einwände, wohl aber gegen den geplanten Verlauf. In der jetzt vorliegenden Fassung verweigerte der Ausschuss dem Pfad deshalb seine Zustimmung.

Der Naturerlebnisweg, den die Gemeinschaft auf Schloss Blumenthal plant, soll etwa zwei Kilometer lang werden und auf vorhandenen Wegen verlaufen. Der rote Faden ist die Frage "Wie kann der große Wandel gelingen?" Im Verlauf des Pfades sollen Stationen informieren, Fragen stellen und zum Nachdenken anregen.