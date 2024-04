Schlosshotel Blumenthal feiert sein Zehnjähriges

Plus Das Hotel im Schlossgut Blumenthal bei Aichach gibt es seit zehn Jahren. Heute übernachten dort rund 1000 Gäste im Monat

Die Blumenthaler Ge­meinschaft hatte eine Idee, als sie das Schlossgut bei Aichach kaufte. Im Gebäude, das einmal ein Altersheim beher­bergte, sollte ein Hotel entstehen. Die Idee hatte Erfolg. Am Wochen­ende wurde das zehnjährige Beste­hen des Schlosshotels gefeiert.

Tino Horack, der Geschäftsführer von Blumenthal, gab einen kurzen Abriss der Erfolgsgeschichte. 1000 Gäste pro Monat übernachteten heu­te im Schlosshotel, zwischen 40 und 50 Hochzeiten würden dort im Jahr gefeiert und rund 300 Semina­re abgehalten. „Das ist schon eine Hausnummer für die Region“, so Ho­rack. Das Besondere an dieser Übernachtungsstätte ist, dass jedes Zimmer individuell eingerichtet ist, keines gleicht dem anderen.