BMW fährt in Schlangenlinien durch Aichach

Zeugen teilen der Polizei mit, wo der BMW im Schlingerkurs unterwegs ist. Als ihn die Beamten stoppen, wird ihnen die Ursache bald klar.

Ein BMW, der in deutlichen Schlangenlinien durch die Stadt fährt: Das beobachteten Zeugen am Montagabend in Aichach und benachrichtigten die Polizei.

Der 33-jährige BMW-Fahrer riecht deutlich nach Alkohol

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 21.45 Uhr. Die Zeugen teilten ihr mit, wo der BMW entlang fuhr, bis die Beamten eintrafen und den BMW stoppen konnten. Bei der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte deutlichen Alkoholgeruch beim 33-jährigen Fahrer. Ein anschließender freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 2,3 Promille. Deshalb ließ die Polizei eine Blutentnahme durchführen und beschlagnahmte den Führerschein des BMW-Fahrers. (AZ)