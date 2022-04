BMW in Aichach angefahren: Älterer Herr begeht Unfallflucht

Ein älterer Herr beschädigt in Aichach auf dem Post-Parkplatz einen BMW. Der Verursacher fährt wohl einen grauen Skoda. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Ein unbekannter älterer Herr soll am Freitagmittag in Aichach einen schwarzen BMW angefahren haben. Dem geschädigten Autofahrer zufolge beging der Verursacher Unfallflucht.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein 19-Jähriger Anzeige erstattet, weil am Freitag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Postfiliale an der Augsburger Straße ein unbekannter älterer Autofahrer seinen schwarzen 1er BMW angefahren hat. Der BMW wurde an der Beifahrertüre beschädigt, als der Wagen rückwärts aus einer Parklücke ausfuhr.

Der Besitzer des BMW sitzt beim Unfall im Auto

Der Verursacher fuhr einen grauen Wagen, vermutlich einen Skoda. Der Fahrer war dem Zeugen nach ein älterer etwa 85 Jahre alter Herr mit grau melierten, glatten, dünnen und zurückgekämmten Haaren. Der Senior verließ die Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Wie der Anzeigeerstatter, der zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug saß, der Polizei sagte, ist das Auto des Verursachers vermutlich am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Es hatte eine Aichacher Zulassung. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Die Polizei Aichach hofft auf sachdienliche Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (jca)