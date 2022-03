Aichach

BR-Radler machen im August Station in Aichach

Pitschnass, aber die meisten noch gut gelaunt, kamen die Radler 2010 in Aichach an. Im August macht die BR-Radltour wieder Station in Aichach.

Plus Dritter Anlauf nach zwei Absagen: Anfang August will die BR-Radltour zum dritten mal in Aichach Halt machen. Es gibt wieder ein kostenloses Open-Air-Konzert für alle.

Von Christian Lichtenstern

Aller guten Dinge sind drei - heißt es zumindest im Sprichwort aus dem Mittelalter. Ja dann muss es doch heuer im dritten Anlauf klappen, dass die BR-Radltour im August Station in Aichach macht. Das wäre dann übrigens zum dritten mal nach 2002 und 2010. Wegen der Corona-Pandemie hat der Sender die Veranstaltung 2020 und dann auch 2021 abgesagt. Die Radler wollen am Mittwoch, 3. August, kommen. Die Stadt und die Bevölkerung würden in der ersten Sommerferienwoche wieder durch ein kostenloses Konzert eines bekannten Künstlers und ein Rahmenprogramm profitieren.

