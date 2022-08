BR-Radltour in Aichach: Wo Straßen gesperrt sind und wo es Parkplätze gibt

Wegen der BR-Radltour werden am Mittwoch und Donnerstag Straßen gesperrt. Wo mit Sperren zu rechnen ist und wo es Parkplätze fürs Open-Air-Konzert gibt.

In und um Aichach kommt es am Mittwoch und Donnerstag wegen der BR-Radltour zu Verkehrsbehinderungen. Für die Großveranstaltung werden nach Angaben der Stadt Aichach mehrere Straßen gesperrt.

Die Schrobenhausener Straße in Aichach ist von Mittwoch um 4 Uhr bis Donnerstag um 4 Uhr zwischen der Abzweigung Krankenhausstraße und der Neubaur-Kreuzung komplett gesperrt. Die Umleitungen sind der Stadt zufolge ausgeschildert.

In und um Aichach kommt es wegen der BR-Radltour zu Straßensperrungen

Der Obere und der Untere Stadtplatz, Tandlmarkt, Koppoldstraße und Bauerntanzgasse sind am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr gesperrt. Wer dort geparkt hat, wird von der Stadt gebeten, sein Fahrzeug rechtzeitig umzuparken.

Die Radlerinnen und Radler kommen über den Dasinger Ortsteil Laimering, Obergriesbach sowie die Aichacher Stadtteile Sulzbach und Unterschneitbach nach Aichach. Ab 15.30 Uhr kommt es daher zwischen Laimering und Aichach infolge kurzzeitiger Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer radeln über die Augsburger und die Werlberger Straße durch das Obere Tor zum Stadtplatz und werden ab circa 16.15 Uhr am Rathaus erwartet.

Auch am Donnerstagmorgen sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Am Donnerstag geht es für sie um 8.30 Uhr über den Unteren Stadtplatz, die Gerhauser Straße, die Donauwörther Straße in Aichach sowie die Hauptstraße in Oberbernbach weiter nach Walchshofen und Unterbernbach (Kühbach). Auch in dieser Zeit ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Oberer und Unterer Stadtplatz, Tandlmarkt, Koppoldstraße und Bauerntanzgasse sind am Donnerstag zwischen 7 und 9.30 Uhr erneut für den Start der Radlerinnen und Radler gesperrt.

Für die Besucherinnen und Besucher des Open-Air-Konzerts am Mittwoch werden mehrere Shuttle-Parkplätze ausgeschildert. Eine Shuttle-Linie bedient den Parkplatz am Sisi-Schloss sowie einen Behelfsparkplatz am Biomasse-Heizkraftwerk in Aichach-Nord (Schrobenhausener Straße 101). Die zweite Shuttle-Linie fährt den Parkplatz am Freibad, den Parkplatz beim Supermarkt Hit (hier ist Parken erst ab 19.30 Uhr möglich) und den Behelfsparkplatz an der Beck-Wiese an der Franz-Beck-Straße an.

Shuttlebusse bringen Besucher des Open-Air-Konzerts am Mittwoch ans Ziel

Die beiden Shuttlebusse pendeln ab 17 Uhr alle 15 Minuten zwischen den Shuttle-Parkplätzen und den beiden Haltestellen an der Schrobenhausener Straße und der Donauwörther Straße. Die Busse fahren bis nach Veranstaltungsende gegen 24 Uhr und bringen alle Gäste zurück zu den Parkplätzen. Infos zu den Parkplätzen und Haltestellen sind auch auf der Internetseite der Stadt Aichach unter www.aichach.de zu finden.

Auch für alle, die mit dem Fahrrad kommen, werden Fahrradparkplätze ausgewiesen. Die Stadt bittet, der Beschilderung zu folgen. (AZ)