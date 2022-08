Aichach

18:30 Uhr

BR-Radltour: "So was hat Aichach noch nicht gesehen"

Am Donnerstagmorgen machten sich 800 Radlerinnen und Radler vom Aichacher Stadtplatz aus auf zur Königsetappe der BR-Radltour: 95 Kilometer nach Dietfurth an der Altmühl.

Plus Gastgeber für die BR-Radltour zu sein ist ein Kraftakt für die Stadt. Doch viele helfende Hände machen die Veranstaltung zum Erfolg. Rund 800 Radler bleiben über Nacht, auf dem Volksfestplatz sind elfmal so viel Menschen.

Von Erich Echter, Lara Voelter und Hannah Wastlhuber

Die Aichacher Feuerwehrleute bekamen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht viel Schlaf. Straßen für die BR-Radltour mit Etappenziel in Aichach sperren und sichern, Koffer, Reisetaschen und sonstiges Gepäck umlagern, für die Sicherheit von Radlerinnen und Radlern und Besucherinnen und Besuchern sorgen. Fünfzehn Stunden war sie an mehreren Radl-Stationen im Einsatz, unterstützte auch die Polizei, bevor es dann frühmorgens wieder für die Radltour weiterging. Und dazwischen rückten sie auch noch zu einem Brand nach Allenberg aus.

