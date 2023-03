Aichach

vor 50 Min.

Brand im Pilsstadl: Aichacher Polizei ermittelt gegen vier Jugendliche

Zu einem Brand kam es im Januar in den Kellerräumen des ehemaligen Pilsstadls in Aichach. Die Polizei spricht von fahrlässiger Brandstiftung.

Plus Im Januar brennt es im Keller des früheren Pilsstalds in Aichach. Die Polizei geht inzwischen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Sie hat vier Verdächtige.

Ein Brand in den Kellerräumen des ehemaligen Pilsstadls in Aichach alarmierte am späten Nachmittag des 16. Januar die Aichacher Feuerwehr. Zunächst war die Ursache unklar. Inzwischen ist die Polizei bei ihren Ermittlungen einen guten Schritt weitergekommen. Sie geht von fahrlässiger Brandstiftung aus. Und sie hat vier mögliche Verdächtige.

