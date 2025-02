Brandstifter richten fünfstelligen Schaden in Gallenbacher Kirche an

In der Kirche im Aichacher Stadtteil Gallenbach haben ein oder mehrere Brandstifter ihr Unwesen getrieben. Die bislang unbekannten Täter beschädigten am Donnerstag zwischen 8.30 und 21.15 Uhr in der Kirche an der Fuggerstraße verschiedene Gegenstände, indem sie sie anzündeten. Das teilte die Aichacher Polizei mit.

Kripo ermittelt nach Brandstiftung in Gallenbacher Kirche

Das Feuer griff nicht auf das Kirchengebäude über. Die Täter richteten jedoch einen Schaden im unteren fünfstelligen Bereich an. Wegen der Schäden kann in der Kirche in den nächsten Tagen kein Gottesdienst stattfinden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun unter anderem wegen Brandstiftung. Sie bittet Zeuginnen oder Zeugen um Hinweise unter Telefon 0821/323-3821. (nsi)