Aichach

06:00 Uhr

Brandstiftung in Aichach: Ist der mutmaßliche Täter schuldunfähig?

In einem Wohnhaus am St.-Helena-Weg in Aichach kam es Mitte Januar dieses Jahres zu einem Brand. Er führte zu einem größeren Einsatz von Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst.

Plus Beim Feuer in einem Wohnhaus in Aichach entstanden im Januar 100.000 Euro Schaden. Der mutmaßliche Brandstifter wurde festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Von Nicole Simüller

Mitte Januar kam es in einem Wohnhaus am St.-Helena-Weg in Aichach zu einem Brand und einem größeren Feuerwehreinsatz. Ein älterer Mann erlitt durch das Feuer eine Rauchvergiftung, ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz nach damaligen Angaben der Polizei leicht verletzt. Nach einer ersten groben Schätzung der Polizei entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war. Einen Tag später nahmen sie den mutmaßlichen Brandstifter, einen damals 33-jährigen Hausbewohner, fest. Nun sieht es allerdings so aus, als ob es kein normales Strafverfahren gegen den Mann geben wird.

