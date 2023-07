Briefmarken oder Pokémon-Karten: Was sammeln die Aichacher?

Im Aichacher Stadtmuseum soll es ab Oktober eine Sonderausstellung geben, bei der Bürger ihre Schätze zeigen können. Museumsleiterin Sarah Schormair sucht Leihgaben.

Seit Oktober 2021 ist Sarah Schormair Leiterin der städtischen Museen und des Stadtarchivs in Aichach. Ihr ist es besonders wichtig, die Museen noch sichtbarer zu machen und für jeden zu öffnen. "Das Museum soll ein Ort für alle sein", sagt sie. Deshalb bindet sie die Bürgerinnen und Bürger gerne mit ein. Ein neues Projekt soll eine Sonderausstellung im Oktober sein, bei der die Aichacherinnen und Aichacher mit ausstellen dürfen.

Schormair will dabei zeigen, was die Aichacher sammeln und warum. Sie will einen Teil des Sammelguts präsentieren und die Geschichte hinter diesen Schätzen erzählen. Bei den Themen seien den Teilnehmern nahezu keine Grenzen gesetzt. Egal, ob Angelschnüre, Meterstäbe, Briefmarken, Teddys oder Postkarten – alles sei spannend. Da auch Kinder gerne sammeln, sind auch sie angesprochen, sich beispielsweise mit Pokémon-Karten, Legosteinen oder Ü-Ei-Figuren zu beteiligen. "Für jeden ist etwas anderes wichtig", sagt Schormair. Was das ist, will sie mit der Sonderausstellung im Stadtmuseum herausfinden.

Sarah Schormair ist im Museumsdepot in Aichach auf der Suche nach versteckten Schätzen. Foto: Emanuel Schormair

Die Bürgerbeteiligung ist jedoch nur ein Teil des Projekts. Die 36-Jährige will die Besucherinnen und Besucher mit der geplanten Ausstellung auch für die Museumsarbeit sensibilisieren und die Gäste hinter die Kulissen blicken lassen. Dabei können sie herausfinden, was ein Museum sammelt. Und auch, wie ein Museum sammelt und für wen. Für die Nachkommen? Um die Geschichte festzuhalten? All das soll die Ausstellung anhand von Beispielen verdeutlichen.

Schätze auf den zweiten Blick im Aichacher Museum

Schormair will bei dieser Gelegenheit auch zeigen, dass es oft Objekte gibt, die der Betrachter oder auch der Besitzer auf den ersten Blick nicht als museumswürdig empfindet, die es aber durchaus sind, wenn mehr Details bekannt werden. So hat das Aichacher Stadtmuseum im vergangenen Jahr einen alten Leiterwagen aus Holz bekommen. Für die Museumsleiterin war das zunächst kein großer Fang. Doch das änderte sich, als sie erfuhr, welche Aufgabe der Leiterwagen hatte. Er gehörte laut Schormair früher Katharina Schlatterer aus dem Aichacher Stadtteil Klingen. Diese fuhr zwischen den beiden Weltkriegen mit dem Leiterwagen von Haus zu Haus und lieferte damit Besorgungen aus Aichach an ihre Kunden aus. Somit diente der Wagen schon damals einer Art Lieferservice.

Für die Ausstellungsstücke der Aichacher Museen ist stets ein regionaler Bezug nötig. Die Sammelstücke der Bürger müssen diesen nicht haben. Da der Platz im Stadtmuseum begrenzt ist, werden vermutlich Teile der Sammlungen ausgestellt. Das kommt aber darauf an, wie viele Aichacher mitmachen wollen. Schormair hofft auf zehn bis 20 lokale Aussteller. Die Sonderausstellung mit dem Titel "Was für wen wie – sammeln im Museum" soll wahrscheinlich von Ende Oktober bis ins Frühjahr 2024 laufen und in zwei Räumlichkeiten im Erdgeschoss zu sehen sein. Die Dauerausstellung im Stadtmuseum beleuchtet die Geschichte der Stadt Aichach und ihrer Umgebung im Zeitraum vom zwölften Jahrhundert bis zur Gebietsreform 1972.

Workshops für Kinder im Aichacher Museum

Schormair hofft, dass sie mit der neuen Sonderausstellung noch mehr Besucherinnen und Besucher ins Museum locken könne. Das ist oft nicht einfach. "Wenn die Leute erst mal da sind, finden es alle cool, aber bis sie kommen, dauert es oft", erzählt sie. Viele Menschen würden ein Museum mit altem, staubigen "Graffel" verbinden, doch ein Besuch sei spannend und vielfältig. Noch dazu bei freiem Eintritt fürs Stadtmuseum und fürs Wittelsbacher Museum. Oft können die Besucher dort auch selbst aktiv und Teil der Geschichte werden. So gibt es beispielsweise für Kinder Workshops, bei denen Butter selbst gemacht wird oder gewaschen wird wie zu Uromas Zeiten.

Wer bei der Ausstellung zum Thema "Sammeln" mitmachen und seine "Schätze" der Öffentlichkeit zeigen will, sollte sich bis Mitte August per E-Mail an stadtmuseum@aichach.de oder telefonisch unter 08251/827472 an Sarah Schormair wenden.