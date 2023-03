Brücke bei Unterwittelsbach-Nord über die B300 wird ab Montag gesperrt

Weil die Brücke saniert werden muss, wird sie bis voraussichtlich Dezember gesperrt. Auch für die B300 kündigt das Staatliche Bauamt Beeinträchtigungen an.

Die Brücke über die B300 bei Unterwittelsbach-Nord bleibt ab Montag für längere Zeit gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Insbesondere durch die Einwirkung von Streusalz sind in der Vergangenheit größere Schäden an den Betonpfeilern entstanden, die nun durch eine umfangreiche Instandsetzung behoben werden müssen. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Für die darunter verlaufende B300 kommt es in den kommenden Monaten durch die Baustelle ebenfalls zu geringfügigen Beeinträchtigungen.

Verkehr auf der B300 wird phasenweise eingeschränkt

Das betrifft den Ein- und Ausbau von Gerüsten sowie Beschichtungsarbeiten. Der Verkehr auf der B300 wird deshalb in den geringer belasteten Nachtstunden mit einer Ampelregelung einspurig vorbeigeführt. Die Bauarbeiten dauern planmäßig bis Dezember an. Die Auf- und Abfahrt nach Unterwittelsbach ist aber nicht direkt davon betroffen. Nach derzeitigen Planungen betrifft das folgende Zeitfenster: 11. bis 21. April, 28. August bis 1. September sowie 25. September bis 22. November jeweils von 19 bis 6 Uhr.

Seit dem Bau der Brücke im Jahr 1977 sind die beiden Betonpfeiler neben der Fahrbahn der B300 durch die Einwirkung von Streusalz in Mitleidenschaft gezogen worden. Um Beeinträchtigungen der Standsicherheit auszuschließen, wird der schadhafte Beton abgetragen, die darunter liegenden verrosteten Stahleinlagen wieder eingebaut und danach neuer Beton aufgetragen. Im Anschluss an die Betonsanierungsarbeiten wird eine vollflächige Beschichtung zum Schutz des Betons aufgebracht. Auf der Brücke selbst müssen alle schadhaften Bauteile ersetzt, sowie Fugen und Abdichtungen umfangreich erneuert werden, um weiteren Wassereintrag zu vermeiden.

Baustelle: Umleitung führt über Radersdorf und Kühbach

Nachdem sich die Sanierungsarbeiten auf der Brücke über die gesamte Fläche erstrecken und Platz für die Baustelleneinrichtung sowie Materiallagerung notwendig ist, muss die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Walchshofen und Unterwittelsbach komplett gesperrt werden. Zwei Umleitungen sind ausgeschildert. Der allgemeine Verkehr auf der Gemeindeverbindungsstraße wird ab Walchshofen über die Strecke Großhausen – Radersdorf – Paar – Kühbach umgeleitet. Gleiches gilt auch für die entgegengesetzte Richtung. Für den landwirtschaftlichen Verkehr, Mofafahrer und Radfahrer wird eine kürzere Umleitung über nicht öffentliche landwirtschaftliche Wege beschildert. (AZ)