Bügelparty mit dem Bündnis „Aichach bleibt bunt“

Im Sozialkaufhaus der Caritas in Aichach und im Repaircafe wurde kürzlich fleißig gebügelt. Das Bündnis „Aichach bleibt bunt“ lieferte dafür mit dem bunten Logo die Vorlage. Es wurden Taschen, Pullis, Shirts und Mützen damit aufgepeppt. Bei Kaffee und Musik wurde diskutiert und neue Aktionen überlegt. Die nächste steht ja bereits am Samstag, 15. Februar, mit einem bunten Infostand am Stadtplatz an. Taschen mit Logo gibt es bald im Weltladen und im Familienstützpunkt gegen eine kleine Spende.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.