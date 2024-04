Bündnis "Aichach bleibt bunt" plant große Mit-Mach-Malaktion

Das Bündnis plant in Aichach weitere Termine und Aktionen. Bei einer Malaktion mit dem Titel "Aichach zeigt Gesicht" gibt es auch etwas zu gewinnen.

Bei einem Treffen im Familienstützpunkt der Caritas hat das Bündnis „ Aichach bleibt bunt“ weitere Termine und Aktionen besprochen, wie das Bündnis in einer Pressemitteilung schreibt.

Im Rahmen der Initiativen rund um „Aichach bleibt bunt“, soll eine große Mit-Mach-Malaktion unter dem Titel „Aichach zeigt Gesicht – Buntheit und Vielfalt in unserer Stadt“ stattfinden. Dazu ist zum Beispiel ein Marktstand auf dem "JA-Markt für Zukunft" am Sonntag, 2. Juni, im Aichacher Stadtgarten geplant.

Im Herbst ist eine Ausstellung in Aichach geplant

Kinder und Erwachsene sollen Selbstporträts mit Gedanken, Wünschen oder Zielen in bunten Farben zu Papier bringen. Auch alle Aichacher Schulen werden aufgefordert sich zu beteiligen, so das Bündnis. Im Oktober können dann alle Bilder in einer Ausstellung im Familienstützpunkt bewundert werden. Dort werden dann auch Preise unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlost.

Wer Lust hat, die Aktion zu unterstützen, kann sich per E-Mail an info@aichach-bleibt-bunt.de melden. Das Bündnis trifft sich wieder am Mittwoch, 15. Mai, um 16 Uhr im Familienstützpunkt Aichach. (AZ)