Bündnis bietet Einkaufsgutscheine für Geflüchtete aus der Ukraine

Ein Bündnis aus Stadt, Landratsamt, Aktionsgemeinschaft Aichach und der Gruppe "Wir aus Aichach" will Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen - mit dem City-Scheck.

Nach und nach erreichen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine den Landkreis Aichach-Friedberg. Diese sollen sich willkommen fühlen und ihre neue Umgebung kennenlernen. Darüber ist sich ein Aktionsbündnis, das sich in Aichach gebildet hat, einig. Dem Bündnis gehören die Facebookgruppe "Wir aus Aichach" und die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga), in der Einzelhändler und Dienstleister zusammengeschlossen sind, an, ebenso die Stadt Aichach und das Landratsamt Aichach-Friedberg. Sie haben eine Sonderedition "Ukraine" des Aichacher City-Schecks geschaffen.

Stellen die City-Scheck-Aktion für Flüchtlinge aus der Ukraine vor: (von links) Robby Burkhard, Susanne Müller, Martina Baur, Marcus Krammer, Martin Fischer und Daniel Hauke. Foto: D. Hauke

Wie Daniel Hauke von "Wir aus Aichach" sagt, habe sich die Gruppe dabei von einigen tollen Aktionen in Nachbarkommunen inspirieren lassen. "Mit dem City-Scheck wollen wir die Geflüchteten in der neuen Umgebung willkommen heißen." Aber auch bereits länger in Aichach lebende Flüchtlinge sollen besser einbezogen werden. "Dass hier natürlich auch ein wenig Leben und Kaufkraft in die Innenstädte zurückkehrt, ist ein schöner Nebeneffekt", so Hauke, der auch Mitglied in der Aga ist.

Weitere Aktionen in Aichach für Geflüchtete sind geplant

Die Gruppe "Wir aus Aichach" hat bereits im März mit der Stadt Aichach eine Mahnwache für Frieden in der Ukraine organisiert. Jetzt ist auch die Aga mit im Boot. Martin Fischer aus dem Aga-Vorstand bestätigt: "Ja klar, sind wir da gerne mit dabei." Auch die Aga wolle gerne einen Beitrag leisten, um den Geflüchteten zu helfen. Der Cityscheck sei eine gute Möglichkeit, die Spendenbereitschaft zu unterstützen. Zum Start hat die Aga selbst schon einmal 30 City-Schecks gespendet.

Wie Daniel Hauke weiter berichtet, sind bereits weitere Aktionen wie Stadtführungen für Neuankömmlinge, Friedenskonzerte und inkludierende Veranstaltungen in Planung. Die Gruppe "Wir aus Aichach" will sich künftig auch im Helferkreis Asyl mit einbringen.

Per Überweisung City-Schecks spenden

Die Aktion funktioniert so: Wer Geflüchtete vor Ort unterstützen will, spendet einfach per Überweisung eine beliebige Anzahl der Zehn-Euro-Gutscheine. Diese werden über das Landratsamt direkt an die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in den Landkreis kommen, weitergegeben. Auch Flüchtlinge, die bereits länger im Landkreis untergebracht sind, bekommen Gutscheine. Eingelöst werden können sie in den rund 40 Akzeptanzstellen der Aga. Von der Bäckerei bis zum Bekleidungsgeschäft können die Geflüchteten Aichach kennenlernen und mit den Gutscheinen einkaufen, was sie brauchen.

Die Zahlung erfolgt auf das Konto der Aga mit dem Verwendungszweck "Ukraine Gutschein": IBAN: DE17 7205 1210 0560 2114 27. Für den Kauf werden keine Spendenquittungen ausgestellt. (AZ, bac)