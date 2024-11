Bürgermeister vereidigt neues Aichacher Stadtratsmitglied

Nach dem Tod von Johanna Held rückte Stefan Meitinger auf der CSU-Liste in den Aichacher Stadtrat nach. Bürgermeister Klaus Habermann nahm Meitinger in der Sitzung am Donnerstag den Eid ab.

Der Neuling im Stadtrat erlebte eine dreistündige Sitzung, obwohl eine Reihe von Themen, die im öffentlichen Teil vorgesehen waren, aus unterschiedlichen Gründen nicht behandelt werden konnten. Für die Feuerwehr sollten zwei Fahrzeuge beschafft werden, doch dazu lag noch kein Angebot vor. Die Festlegung der neuen Friedhofsgebühren war am Donnerstag nicht möglich, weil die Vorarbeiten nicht abgeschlossen sind.

Die zweite Änderung des Bebauungsplanes „Zwischen der Donauwörther Straße und der Bahnhofstraße“ musste verschoben werden, weil der Rechtsbeistand der Stadt erkrankt war. Der Auftrag für die Erschließung des Baugebiets Franz-Beck-Straße ging für knapp 450.000 Euro an die Firma Schweiger in Altomünster, und die Fensterarbeiten im Bestandsgebäude der Aichacher Stadtverwaltung wird die Firma Metallbau Mayr in Ecknach für 212.000 Euro übernehmen.

Lothar Bahn (FWG) brachte die Sorge über die Verkehrssicherheit in Klingen zum Ausdruck. Auf der Straße von Dachau her sollte man die Verkehrsteilnehmer zur Reduzierung des Tempos auffordern, forderte er.